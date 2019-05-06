Петербургская активистка Саша Казанцева запустила флешмоб в поддержку подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Петербургская активистка и автор секс-просветительского телеграм-канала «Помыла руки» Саша Казанцева запустила в Instagram флешмоб #моеЛГБТдетство. Его цель — поддержать подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Девушка призывает делиться историями о принятии себя для того, чтобы дети «чувствовали себя уютно и безопасно в жизни и знали, что с ними все в порядке».
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@polinasmogi
Запуская флешмоб, Казанцева рассказала свою историю, выложив детскую фотографию. По мнению активистки, такой способ поможет рассказать миру о существовании ЛГБТ-детей и тем самым сделает их жизнь уютнее и безопаснее.
«Тут на фотке мне 8 лет, я влюбляюсь в девочек и очень раздражаюсь, что в сказках и мультиках к принцессе всегда прилагается принц. К 8 годам я уже взяла черный пояс по поиску книжек, где главная героиня хотя бы просто сама по себе. С тех прошло почти 25 лет — а ЛГБТ-детей по-прежнему «не существует». Об ЛГБТ говорить вроде начали — но ЛГБТ-дети и ЛГБТ-подростки оказываются в изоляции, хотя юным ЛГБТ поддержка особенно важна. Мне хочется, чтобы ЛГБТ-люди «18 минус» чувствовали себя уютно и безопасно в жизни и знали, что с ними все в порядке», — поделилась она.
В комментариях отмечают — многие даже не задумывались о поднятой Казанцевой проблеме. «Ведь правда... Я даже не думала о таких детях, будто их просто нет, как будто и нет такой проблемы! Почему никто мне об этом не сказал раньше?», — пишут подписчики. В свою очередь Казанцева отмечает — вдохновением для флешмоба стали акции нью-йоркских лесбиянок 1991 года. Они написали стереотипные оскорбления на свою детских фотографиях и развесили их по городу.
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ЛГБТ-дети — оч невидимые люди. Тут на фотке мне 8 лет, я влюбляюсь в девочек и очень раздражаюсь, что в сказках и мультиках к принцессе всегда прилагается принц. К 8 годам я уже взяла чёрный пояс по поиску книжек, где главная героиня хотя бы просто сама по себе:) С тех прошло почти 25 лет — а ЛГБТ-детей по-прежнему «не существует». Об ЛГБТ говорить вроде начали — но ЛГБТ-дети и ЛГБТ-подростки оказываются в изоляции, хотя юным ЛГБТ поддержка особенно важна. Мне хочется, чтобы ЛГБТ-люди «18 минус» чувствовали себя уютно и безопасно в жизни и знали, что с ними всё в порядке. Кароч запускаю ФЛЕШМОБ! - Выкладываете свою детскую или подростковую фотку — постом или в сториз - Хэштеги (ставьте один или оба, как вашему сердечку ближе ❤️) #моёЛГБТдетство #чтовыросло - Если хотите — напишите, сколько вам лет на фотке, какие у вас отношения со своими особенностями и что вы помните об этом времени в своей жизни Присоединяйтесь!:)
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Решилась. Флешмоб #моёлгбтдетство #чтовыросло На первой фотке мне 15, я выпускаюсь из 9-го класса, уже успев пережить первую любовь (со всеми ее разочарованиями) к девушке. Впереди - новые любови, короткая стрижка, первый секс, поступление на журфак и прочие радости молодости. И все это - в провинции, в городке на 300 тыс.жителей, в консервативном обществе, зато без такой агрессивной политики по отношению к ЛГБТ как в 2010-е годы. Этот пост - пост поддержки детям 404. Мне тоже было 14 и я тоже была одинока. Но мир тогда был дружелюбнее. Я выросла, переехала в город побольше, встретила свою любовь.. но ни разу за эти 16 лет я - ни в Волжском, ни в Волгограде, ни в Петербурге, не сомневалась в "правильности" своей любви. В "правильности" себя.
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#моёлгбтдетство Это я на тракторе, мне года 4, наверное. Я ничего не знаю о том, что такое «ориентация» и «пропаганда», не вижу целующихся женщин ни в кино, ни на улицах. Позже я буду постоянно занимать мужскую роль в играх с подругами и фанатеть от Элизабет из «Пиратов». Но я буду обычной девочкой, у меня даже будет тот самый одноклассник и воздыхатели во дворе - с этими ребятами мы будем сражаться на палках и кататься на тарзанке. В 10 или 11 лет я влюблюсь в подружку по переписке и это перевернет мою жизнь. У меня не будет никакого «принятия» и вопросов об ориентации, я буду просто искренне любить этого человека всем своим юным сердцем. Потом она меня отвергнет - скажет, что я ничего для неё не значу. Я буду плакать всю ночь, моё маленькое сердце будет разбито впервые. Утром мама скажет, что я убиваюсь так, будто с парнем рассталась. И я промолчу, хотя буду очень хотеть поделиться с ней своими переживаниями. Через 10 лет я напишу этот пост, чтобы сказать, что детей не нужно беречь от несуществующей «пропаганды», потому что дети - тоже часть лгбт-сообщества (за такое заявление можно и присесть). Ко многим осознанность приходит гораздо раньше 18 лет, и так страшно чувствовать себя ненормальными, лишними, чужими. Этим детям очень важно быть видимыми, и я считаю, что нужно говорить об этом. Отличный флешмоб :)
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прелестная акция, ну вообще не смогла пройти мимо. всегда была неугомонной дурилкой, любила корчить рожи и обижалась на всё. долго не понимала кто больше подходит Корнелии - Калеб или Ирма. написала на розовом листочке признание в любви лучшей подруге, удивилась отказу и последующей обиде и прекращению общения. влюблялась в девушек, а потом поняла, что могу влюбляться и в парней, позже начала считать, что пол для меня совсем не важен. было сложно принять свою симпатию, казалось, что всё это неправильно и нужно выбрать кого-то одного. прошла через многое, всё менялось, но симпатия к людям оставалась. однако даже сейчас я очень часто ловлю себя на не очень приятных мыслях, до сих пор иногда унижаю себя за свою ориентацию. и до сих пор не могу подобрать себе нужный "лейбл". но, наверное, это и не обязательно. сложности будут всегда, ну а я могу любить всех и это отлично 💖 #моёЛГБТдетство #чтовыросло
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Раз я открыла аккаунт, я хочу поддержать детей 404 и принимаю участие в флешмобе #моёлгбтдетство #чтовыросло _ Первый раз девочку я поцеловала в восьмом классе. Вот так по-настоящему, неловко было и чертовски приятно. Это была одноклассница. Я влюбилась в нее почти сразу, как увидела. Надеюсь, она не читает этого 😁 Но я не отдавала себе отчёта в том, что происходит со мной. Я не приравнивала себя ни к кому, просто я не понимала. В девятом классе я не могла перестать думать о другой девочке, это было вплоть до 11. Привет тебе, друг 😘 . Я помню, только тогда я начала задумываться о том, что "что-то не так". Точнее так. Начиная с детского сада, включая среднюю школу мне очень и очень нравились девочки, я всегда к ним тянулась, скучала. Это было сильнее, чем просто дружба. Я искренне ревновала их к другим "подругам")). Боже, да я как-то в 6-м классе втюрилась в соседку по больничной палате! Вот я страдала, когда наши пути разошлись. Когда появились "Тату", я их первом треком втихаря заслушивалась. Сейчас я понимаю, что все было с самого детства. Просто приняла я это лет в 17 только. . На фото: мне 5 лет и я в костюме а-ля группа Дюна; 12 лет и я в лагере; 17 лет - выпускная фотосессии из лицея #jjlesb
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2005 год. никите пять лет. он ещё не знает, что ему не нужно чувствовать себя мужчиной или женщиной, мальчиком или девочкой, чтобы всё было хорошо. но его уже многое волнует: почему мама и папа, бабушки и дедушки не разрешают ему плакать? почему мама не хочет покупать бэби бон? ведь у него уже есть одна кукла. почему все косо смотрят когда он делает юбки из покрывал дома? этого мальчика больше нет, и я не уверена, что он когда-то был #моёлгбтдетство #чтовыросло @zakatalki
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Пост в поддержку подростков, которые считают себя странными, потому что им нравятся люди своего пола. #моёлгбтдетство ⠀ ⠀ Когда мне понравилась девочка, мне было 14. Это значит, был 2008 год. Тогда не было закона о запрете лгбт-пропаганды, не было такого внимания к лесбиянкам. Я не знала даже такого слова. И поэтому и забота о девочке, и влюблённость, и моё признание, и даже её отказ были чем-то понятным, логичным и совсем не странным. ⠀ ⠀ Сейчас мне приходится принимать свою сексуальность в новых обстоятельствах. В детстве я слышала что-то вроде: «Это пройдёт». А сейчас, когда не прошло, я сталкиваюсь с агрессией. Мне приходится скрывать своё семейное положение. Оказалось, что я вообще не могу пожениться с человеком, с которым мне приятно жить. Но это в целом. ⠀ ⠀ Мне всегда страшно говорить кому-то о своей девушке, я боюсь гомофобии. Но каждый раз мои страхи излишни. Людям любопытен мой опыт, они задают вопросы — иногда даже очень невежливые — но они не видят во мне зла. Потому что я люблю, а любовь не может быть злом. ⠀ ⠀ 14-летней фотки у меня нет, на фото мне 3. Маленькие бисексуалки выглядят примерно так. ⠀ ⠀ #artist #feminism #photoart#photographers #adobe #nikon #lgbtpride#photograpy #набережныечелны#photomanipulation #gradient#adobephotoshop #nikonrussia#nikond7000 #челны #adobelightroom#colorfulart #nikonphoto_ #феминизм #תמונה #фотографчелны #челныфото#adobephotoshopcc #photoartwork #אמן #фотосессиячелны #фоточелны #ילדה
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эта булка будет потом драться за право защищать девочку, с которой ОЧЕНЬ хочется дружить, будет смотреть огромными круглыми глазами, полными обожания, на подруг старшего брата, ещё будет долго влюбляться в разных людей и не понимать, что происходит, услышит много грустных и болезненных вещей, из-за которых будет очень бояться попытаться понять. а ещё потом, наконец, найдет людей, которые помогут, найдет место, где будет хорошо и спокойно, немножечко себя тоже найдет. а пока эта булка просто лезет. и совсем даже не думает о том, что будет дальше. спасибо @zakatalki #моёЛГБТдетство #чтовыросло
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