Посмотреть эту публикацию в Instagram

эта булка будет потом драться за право защищать девочку, с которой ОЧЕНЬ хочется дружить, будет смотреть огромными круглыми глазами, полными обожания, на подруг старшего брата, ещё будет долго влюбляться в разных людей и не понимать, что происходит, услышит много грустных и болезненных вещей, из-за которых будет очень бояться попытаться понять. а ещё потом, наконец, найдет людей, которые помогут, найдет место, где будет хорошо и спокойно, немножечко себя тоже найдет. а пока эта булка просто лезет. и совсем даже не думает о том, что будет дальше. спасибо @zakatalki #моёЛГБТдетство #чтовыросло