Петербургская активистка и автор секс-просветительского телеграм-канала «Помыла руки» Саша Казанцева запустила в Instagram флешмоб #моеЛГБТдетство . Его цель — поддержать подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Девушка призывает делиться историями о принятии себя для того, чтобы дети «чувствовали себя уютно и безопасно в жизни и знали, что с ними все в порядке».

Запуская флешмоб, Казанцева рассказала свою историю, выложив детскую фотографию. По мнению активистки, такой способ поможет рассказать миру о существовании ЛГБТ-детей и тем самым сделает их жизнь уютнее и безопаснее.

«Тут на фотке мне 8 лет, я влюбляюсь в девочек и очень раздражаюсь, что в сказках и мультиках к принцессе всегда прилагается принц. К 8 годам я уже взяла черный пояс по поиску книжек, где главная героиня хотя бы просто сама по себе. С тех прошло почти 25 лет — а ЛГБТ-детей по-прежнему «не существует». Об ЛГБТ говорить вроде начали — но ЛГБТ-дети и ЛГБТ-подростки оказываются в изоляции, хотя юным ЛГБТ поддержка особенно важна. Мне хочется, чтобы ЛГБТ-люди «18 минус» чувствовали себя уютно и безопасно в жизни и знали, что с ними все в порядке», — поделилась она.

В комментариях отмечают — многие даже не задумывались о поднятой Казанцевой проблеме. «Ведь правда... Я даже не думала о таких детях, будто их просто нет, как будто и нет такой проблемы! Почему никто мне об этом не сказал раньше?», — пишут подписчики. В свою очередь Казанцева отмечает — вдохновением для флешмоба стали акции нью-йоркских лесбиянок 1991 года. Они написали стереотипные оскорбления на свою детских фотографиях и развесили их по городу.