В Норвегии обнаружили белуху с камерой и надписью «Оборудование Петербурга» — возможно, это один из «боевых китов»
В водах на севере Норвегии обнаружили белуху с необычным «обмундированием» — к телу животного была прикреплена камера GoPro с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Сотрудники Директората рыболовства Норвегии освободили ее от гаджета и отметили, что российские и норвежские ученые не используют белух в исследовательских целях. Они также предположили, что оборудование могло принадлежать военным.
-
Фото: Fiskeridirektoratet
Белуха подплыла к рыбацкой лодке в четверг, 25 апреля — особь пыталась освободиться от уз. Тогда на теле животного была обнаружена камера с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», а ученые Норвегии сразу предположили военную направленность такой находки. Российские эксперты комментировать затруднялись, однако напомнили — еще до Второй мировой войны морских животных использовали в военных целях.
О том, что представляет из себя программа «боевых китов» сейчас, известно мало — животные применяются в большинстве для расстановки обнаружительных маяков. Так, особи необходимо пройти определенный квадрат и сбросить с себя маяк, либо он самопроизвольно отстегнется в нужной точке. Однако белухи не хотели подчиняться и уплывали, хотя ученые и старались добиться их возвращения назад после выполнения задания.
«Такая программа идет со времен СССР. Но она себя не оправдала. Эти звери очень умные. В первую очередь, их надо заставить подчиняться в естественной среде, где они живут. У дельфина, касатки, тех же ластоногих — достаточно высокий интеллект, чтобы они позволили себя подчинять. Единственное место, где такая программа была успешно использована — Вьетнам, Камрань. Это в принципе уже не секретная информация. Там изначально работали наши боевые пловцы. И они начали гибнуть. Их тыкали дельфины носами, а на носах у них шток с патроном был. Что сделали в ответ наши? Вместо одного штока сделали дельфину на носу три штока, чтобы он, мягко говоря, на глушняк убивал пловца. Это был перелом в подводной войне», — рассказал «Фонтанке» директор Приморского центра подводных исследований Евгений Полухин, который десять лет изучает поведение белух и борется за отказ их использования людьми в любых целях.
Программой использования морских животных в военных целях занимается только Россия и США, но говорить о масштабах не приходится — это единичные случаи. Программа сама по себе дорогая и средства на нее выделяются из бюджета, а содержание одной особи также обходится «в копеечку» — в день ей нужно 50 килограммов свежей рыбы, а в содержании необходимы помповые насосы, топливо для них и штат специально обученных тренеров.
Что касается белухи в норвежских водах, Полухин не может дать конкретного ответа, была она действительно «боевой» или нет — учитывая «нынешнюю секретность» определить невозможно. «Все зависит от того, какая задача ставилась. Они могут прийти в район, сосчитать информацию и быть свободными. Чтобы понять весь их путь, нужно проводить большую работу по изучению маршрутов миграции. Как одноразового помощника их точно можно использовать. В принципе, их можно обучить на минирование плавсредств. Но конкретно эта программа потеряла свою эффективность, потому что на сегодня все суда уже оснащены гидроакустическими системами, как против боевых пловцов, так и против животных. Хотя уже существуют и подавители гидроакустики у наших подразделений морской разведки. Это уже не секрет», — говорит он.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.