В Норвегии обнаружили белуху с камерой и надписью «Оборудование Петербурга» — возможно, это один из «боевых китов»

В водах на севере Норвегии обнаружили белуху с необычным «обмундированием» — к телу животного была прикреплена камера GoPro с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Сотрудники Директората рыболовства Норвегии освободили ее от гаджета и отметили, что российские и норвежские ученые не используют белух в исследовательских целях. Они также предположили, что оборудование могло принадлежать военным.

Белуха подплыла к рыбацкой лодке в четверг, 25 апреля — особь пыталась освободиться от уз. Тогда на теле животного была обнаружена камера с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», а ученые Норвегии сразу предположили военную направленность такой находки. Российские эксперты комментировать затруднялись, однако напомнили — еще до Второй мировой войны морских животных использовали в военных целях.

О том, что представляет из себя программа «боевых китов» сейчас, известно мало — животные применяются в большинстве для расстановки обнаружительных маяков. Так, особи необходимо пройти определенный квадрат и сбросить с себя маяк, либо он самопроизвольно отстегнется в нужной точке. Однако белухи не хотели подчиняться и уплывали, хотя ученые и старались добиться их возвращения назад после выполнения задания.

«Такая программа идет со времен СССР. Но она себя не оправдала. Эти звери очень умные. В первую очередь, их надо заставить подчиняться в естественной среде, где они живут. У дельфина, касатки, тех же ластоногих — достаточно высокий интеллект, чтобы они позволили себя подчинять. Единственное место, где такая программа была успешно использована — Вьетнам, Камрань. Это в принципе уже не секретная информация. Там изначально работали наши боевые пловцы. И они начали гибнуть. Их тыкали дельфины носами, а на носах у них шток с патроном был. Что сделали в ответ наши? Вместо одного штока сделали дельфину на носу три штока, чтобы он, мягко говоря, на глушняк убивал пловца. Это был перелом в подводной войне», — рассказал «Фонтанке» директор Приморского центра подводных исследований Евгений Полухин, который десять лет изучает поведение белух и борется за отказ их использования людьми в любых целях.