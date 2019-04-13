В Петербурге запустили проект «Русский без словаря» — он поможет изучить язык детям мигрантов

В Петербурге появился новый образовательный проект «Русский без словаря» — он призван помочь изучить язык детям-мигрантам. Занятия проводятся в игровой форме с использованием методов театра, сторителлинга, комикса и других художественных практик. Сейчас он запущен в тестовом режиме на базе школы-интерната №28 в Калининском районе, где обучаются 150 детей и подростков, нуждающихся в получении дополнительного образования.

Социально-культурный проект «Русский без словаря» направлен не только на помощь детям мигрантов в изучении языка, но и создан с целью обратить внимание широкого круга людей на проблемы образования. Автор идеи проекта — журналист, документалист и социолог Лиза Сиомичева. В реализации проекта принимают участи театральный режиссер Мария Колосова и Роман Александров, педагог и культуролог Анна Бадулина, драматург Элина Петрова, художница Ольга Лаврентьева и преподаватель русского языка Елена Беляева. Вместе они будут обучать детей и подростков мигрантов, которые плохо или совсем не говорят по-русски, в игровой форме.

Основные участники на первом этапе проекта — ученики 2-5 классов, которым нужна дополнительная практика русского языка, чтобы полноценно учиться и общаться с учителями и одноклассниками. Первый этап пройдет в Петербурге весной 2019 года — в течение 2 месяцев команда педагогов будет проводить в школе творческие занятия, получит обратную связь и опишет методические результаты проекта.

«В школе-интернате № 28 обучаются 150 детей и подростков из кризисных семей, в том числе дети из семей мигрантов. Многие из них не знают русского языка. Из-за этого им сложнее изучать обычные предметы школьной программы и общаться со сверстниками. Это приводит к плохим результатам ОГЭ и невозможности получать дальнейшее образование. Мы хотим создать условия для творческого и дружеского общения ребят из разных групп. Результаты нашей работы будут опубликованы в СМИ и обратят внимание широкого круга людей на проблемы детей мигрантов», — сообщают организаторы проекта.

Проект можно поддержать — все собранные средства пойдут на регулярную работы проекта в будущем, его техническое сопровождение и развитие.