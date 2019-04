Почему феминистки не защищают права всех людей? Так заложено в культуре? А как же обезьяны? Ответы на стыдные вопросы о феминизме

В издательстве «Бомбора» вышло эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи, автора бестселлера «Американха», We should all be feminists. «Собака.ru» публикует отрывок из него – о том, почему люди так не любят говорить о гендерных вопросах и почему доводы о «естественном» положении женщин сегодня не имеют смысла.