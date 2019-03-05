Российские ученые не нашли доказательств существования «поколения Z»
Миллениалы продолжают держать верх над кастовостью поколений. Российские исследователи из Института образования НИУ ВШЭ изучили популярные мифы о современных подростках «поколения Z». Им приписывают многозадачность, цифровую грамотность и склонность к суициду. Однако, ничего из вышеперечисленного ученые так и не нашли.
Так, некоторые из «мифов» говорят о склонности «поколения Z» к решению нескольких задач одновременно и быстрой обработке поступающей информации. Исследование особенностей современной молодежи не смогло доказать ни одного из них. «Показано, что подростки справляются с одновременным выполнением некоторых задач хуже, чем взрослые, и это может быть связано с тем, что у них еще не развиты в полной мере функции когнитивного контроля и рабочая память», — говорится в докладе ВШЭ, который приводит «Коммерсантъ». Но такие выводы не являются спецификой отдельно взятого поколения — дети и подростки всегда демонстрируют более низкий уровень внимания, так как у них еще недостаточно развиты отдельные мозговые структуры и высшие психические функции.
В публицистике и популярной литературе современных подростков именуют «поколением Z» или iGen — по аналогии с iPhone. Специалист Центра исследований современного детства при Институте образования НИУ ВШЭ Наталия Богачева считает, что такие ненаучные публикации формируют упрощенный образ тинейджера — его называют невнимательным, не способным мыслить критически человеком, погруженным в цифровой мир. Однако исследование показало — взрослые реагируют на виртуальную изоляцию с такой же частотой, что и испытуемые подростки.
Ученые также не нашли доказательств особой предрасположенности «поколения Z» к технологиям — в 2013 году достаточный уровень цифровой грамотности демонстрировали только 34% российских подростков, а их родители и учителя — 31% и 34% соответственно. Также не подтвердилось снижение интереса молодежи к чтению и отсутствие у подростков навыков критического мышления.
А вот высокий уровень суицидальных настроений все-таки имеет место быть — «однако склонность к депрессии — это общий тренд для всего современного общества, а не особенность "поколения Z"». При этом установить связь между растущей зависимостью от технологий и повышением риска депрессий ученым пока что не удается.
Что касается образа нового поколения — ученые нашли ответ и на этот вопрос. Мифы породились после того, как в 2015 году многие западные газеты растиражировали исследовательский доклад компании Microsoft, доказывающий наличие особых способностей внимания у подростков. «Согласно исследованию Microsoft, средняя длительность удержания произвольного внимания в 2015 составила около 8 секунд, что на 4 секунды меньше, чем в 2000 году. Причиной этого были названы современные цифровые технологии. Однако в 2017 году BBC News обратили внимание на то, что найти это исследование и тем более связать его с работой Microsoft не представляется возможным»,— объясняет Наталия Богачева.
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