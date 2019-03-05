Российские ученые не нашли доказательств существования «поколения Z»

Миллениалы продолжают держать верх над кастовостью поколений. Российские исследователи из Института образования НИУ ВШЭ изучили популярные мифы о современных подростках «поколения Z». Им приписывают многозадачность, цифровую грамотность и склонность к суициду. Однако, ничего из вышеперечисленного ученые так и не нашли.

Так, некоторые из «мифов» говорят о склонности «поколения Z» к решению нескольких задач одновременно и быстрой обработке поступающей информации. Исследование особенностей современной молодежи не смогло доказать ни одного из них. «Показано, что подростки справляются с одновременным выполнением некоторых задач хуже, чем взрослые, и это может быть связано с тем, что у них еще не развиты в полной мере функции когнитивного контроля и рабочая память», — говорится в докладе ВШЭ, который приводит «Коммерсантъ». Но такие выводы не являются спецификой отдельно взятого поколения — дети и подростки всегда демонстрируют более низкий уровень внимания, так как у них еще недостаточно развиты отдельные мозговые структуры и высшие психические функции. В публицистике и популярной литературе современных подростков именуют «поколением Z» или iGen — по аналогии с iPhone. Специалист Центра исследований современного детства при Институте образования НИУ ВШЭ Наталия Богачева считает, что такие ненаучные публикации формируют упрощенный образ тинейджера — его называют невнимательным, не способным мыслить критически человеком, погруженным в цифровой мир. Однако исследование показало — взрослые реагируют на виртуальную изоляцию с такой же частотой, что и испытуемые подростки.