Вышел новый выпуск подкаста «Собака.ru» — Данила Поперечный: «В детсаду я писюн показывал, и все ржали. В принципе, за 20 лет ничего не изменилось»

Лучшие тексты «Собака.ru» теперь можно послушать: мы запустили еженедельный подкаст «Текст недели». Подкасты — это регулярные аудиошоу, которые можно слушать на любой платформе: например, пока вы едете в метро, стоите в пробке или готовите ужин. На этой неделе в формате аудио вышла история стендап комика и блогера Данилы Поперечного: «В детсаду я писюн показывал, и все ржали. В принципе, за 20 лет ничего не изменилось»