Руководитель паллиативной программы фонда AdVita прочтет лекцию о счастье в конце жизни

В Петербурге 3 марта пройдет встреча с Екатериной Овсянниковой, руководителем паллиативной программы благотворительного фонда AdVita и координатором Фонда помощи хосписам «Вера».

Екатерина научит не бояться смерти, а также докажет, что счастье в конце жизни есть, после лекции ей можно будет задать вопросы. Мероприятие состоится в это воскресенье в OXТА LAB, его длительность — 1 час.

Благотворительный фонд AdVita оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями. Каждый год команда AdVita проводит десятки мероприятий: лекции, фестивали, концерты, спектакли, донорские марафоны, бутик-сейл и аукционы.