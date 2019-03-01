В Госдуме предложили отказаться от смартфонов на сутки

В России может появиться свой «Час Земли». Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос министру цифрового развития Константину Носкову с просьбой — учредить всероссийский День без смартфона, который должен работать по аналогии с международным мероприятием по отказу от электроэнергии.

Парламентарий считает, что такой способ поможет привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию гаджетов, а также провести детоксикацию (и, возможно, снизить зависимость) от привычки скроллить и постить. Сухарев также приводит статистику — сейчас более 80% жителей мегаполиса постоянно пользуются смартфонами, а вот 15 лет назад этот показатель находится на отметке 10-15%.

По мнению депутата, такая зависимость утрачивает в людях социальных навыки, способность к творческому мышлению, способствует разложению морально-нравственных ценностей, а также пагубно влияет на подрастающее поколение.

«Сейчас у детей есть и мобильные телефоны, и планшеты, и ноутбуки. Недаром Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выносит как отдельную задачу защиту подрастающего поколения от влияния электроники. Дело в том, что когда ребенок смотрит в дисплей смартфона, его организм испытывает мощнейшую нагрузку: начиная от зрения и заканчивая изменениями в психике и работе головного мозга», — приводит издание RT слова Ивана Сухарева.