В Госдуму внесли законопроект об «ипотечных каникулах» для россиян, попавших в трудную ситуацию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ипотечных каникулах. Когда он будет принят, то должники банков, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат до полугода отсрочки или уменьшения размера выплат за квартиру.

На отсрочку смогут рассчитывать россияне, которые потеряли работу или кормильца, а также инвалиды I и II группы и временно нетрудоспособные, а также те, чей общий семейный доход снизился более чем на 30%. Обращения об ипотечных каникулах банки должны будут рассматривать в течение пяти дней.

о есть несколько оговорок — пропущенные за время отсрочки платежи все равно придется выплатить банку, в конце срока ипотеки. Воспользоваться предложением можно будет только один раз. А квартира, по которой берется отсрочка, должна быть единственным пригодным местом для проживания просящего. В перечне поручений по итогам послания президент установил срок для внесения изменений в законодательство – до 1 июля.

Кроме того, закон об «ипотечных каникулах» в случае одобрения обеими палатами парламента будет распространяться только на те кредитные договоры, которые будут заключены после вступления закона в силу — об этом сообщает «Интерфакс».

По материалам «Фонтанка.ру».