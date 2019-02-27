В Петербурге предложили ввести господдержку профпереподготовки для пенсионеров

Депутаты Петербурга предложили ввести государственную поддержку профессиональной переподготовки для жителей города предпенсионного возраста. Предлагаемое средство помощи рассчитано на тех петербуржцев, кто в течение ближайших пяти лет готовится выйти на пенсию.

В обязательном порядке в городе должны появиться курсы повышения квалификации, организация мониторинга высвобождения работников для борьбы с недобросовестными работодателями, а также сформирован перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда и, соответственно, организовано обучение по данным направлениям.

Как сообщает ТАСС, предполагается, что в течение ближайших шести лет по организованным программа профпереподготовки пройдут обучение 10 тысяч человек, которые в скором времени собираются выйти на пенсию. Ежегодно по этой программе, которая реализуется по принципу софинансирования из городского и федерального бюджетов, будут обучаться около 1,8 тысяч петербуржцев.

Кроме программы государственной поддержки профессиональной переподготовки лиц пенсионного возраста петербургские депутаты приняли закон, обязывающий работодателей резервировать рабочие места для молодежи, многодетных родителей, людей предпенсионного возраста и ряда других категорий граждан, испытывающих трудности при поиске работы. В компаниях, где уже работают более 100 сотрудников, должны выделяться не менее двух рабочих мест для данной категории граждан.