В Исаакиевском соборе исполнили шуточную песню о бомбежке США — это осудила петербургская епархия
23 февраля в Исаакиевском соборе был дан праздничный концерт. Концертный хор Санкт-Петербурга выступил с песней «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» авторства Андрея Козловского, повествующей об атомной бомбардировке США. В Санкт-Петербургской епархии осудили выбранную для мероприятия программу — их удивила неуместность песни ни к месту исполнения, ни к поводу.
«Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает. Но данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление», — рассказала «Интерфаксу» руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова. По ее словам, удивляет выбранный репертуар — он неуместен в день защитника Отечества, а также не подходит для исполнения в соборе.
Шуточная песня «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» была написана Андреем Козловским в 80-е годы прошлого века — в ней повествуется об атомной бомбардировке Америки и том, что военные готовы на все «за три рубля». Она была исполнена после основной программы мероприятия, в которой Концертный хор Санкт-Петербурга озвучил музыкальные произведения Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. Роликом с выступления поделились уже более восьми тысяч пользователей.
«Нам кажется, что вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе», — добавила председатель епархии.
Концертный хор Санкт-Петербурга прокомментировал свой выбор — они считают, что песня достойна быть исполненной, потому что является «документом эпохи». «Песни, которые мы поем — это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры. Концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать», — написали хоровики на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
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