В Исаакиевском соборе исполнили шуточную песню о бомбежке США — это осудила петербургская епархия

23 февраля в Исаакиевском соборе был дан праздничный концерт. Концертный хор Санкт-Петербурга выступил с песней «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» авторства Андрея Козловского, повествующей об атомной бомбардировке США. В Санкт-Петербургской епархии осудили выбранную для мероприятия программу — их удивила неуместность песни ни к месту исполнения, ни к поводу.

«Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает. Но данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление», — рассказала «Интерфаксу» руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова. По ее словам, удивляет выбранный репертуар — он неуместен в день защитника Отечества, а также не подходит для исполнения в соборе.

Шуточная песня «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» была написана Андреем Козловским в 80-е годы прошлого века — в ней повествуется об атомной бомбардировке Америки и том, что военные готовы на все «за три рубля». Она была исполнена после основной программы мероприятия, в которой Концертный хор Санкт-Петербурга озвучил музыкальные произведения Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. Роликом с выступления поделились уже более восьми тысяч пользователей.