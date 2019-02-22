Программа «Намедни» Парфенова будет выходить на YouTube
Авторская программа журналиста Леонида Парфенова «Намедни» будет выходить на YouTube. Об этом в Twitter сообщил продюсер Илья Овчаренко.
«Камера, мотор! Ждите в марте!» — подписал Овчаренко фотографию Парфенова в студии.
Камера, мотор! Ждите в марте! pic.twitter.com/ME04il37P5— Lale4ka (@Lale4ka) 22 февраля 2019 г.
Документальный проект будет публиковаться на канале Парфенова Parfenon, где еженедельно выходит одноименное шоу. Релиз первой серии проекта запланирован на 18 марта.
Программа «Намедни» существовала в двух форматах: как информационная программа и документальный проект. Цикл исторических передач получил название «Намедни 1961-2003: Наша эра».
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