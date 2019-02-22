Программа «Намедни» Парфенова будет выходить на YouTube

«Камера, мотор! Ждите в марте!» — подписал Овчаренко фотографию Парфенова в студии.

Авторская программа журналиста Леонида Парфенова «Намедни» будет выходить на YouTube. Об этом в Twitter сообщил продюсер Илья Овчаренко.

Документальный проект будет публиковаться на канале Парфенова Parfenon, где еженедельно выходит одноименное шоу. Релиз первой серии проекта запланирован на 18 марта.

Программа «Намедни» существовала в двух форматах: как информационная программа и документальный проект. Цикл исторических передач получил название «Намедни 1961-2003: Наша эра».