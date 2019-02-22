86% российских родителей верят, что их дети счастливы

В этом году Россия впервые была включена в список стран международного исследования, запущенного брендом Kinder в сотрудничестве с Ipsos, одним из наиболее авторитетных международных исследовательских агентств. Цель исследования ─ помочь родителям справиться с актуальными проблемами, гармонизировать их восприятие собственной роли и, в конечном счете, чувствовать себя более счастливыми.

Исследование проводилось в рамках новой глобальной кампании под названием: «Kinder®. Когда малое значит так много», запущенной брендом в январе текущего года.

Современные родители выстраивают модель воспитания, балансируя между традиционным строгим подходом, основанным на принципах правил и контроля, и новейшей тенденцией давать ребенку большую независимость. Многие из них экспериментируют с моделями воспитания, сочетая несовместимое и уходя в крайности, но все это происходит из-за большой любви и стремления сделать своего ребенка абсолютно счастливым. Однако для родителей этот поиск совершенства может стать источником чувства вины. Может показаться, что они делают для своих детей недостаточно.

Но есть и хорошие новости. Результаты исследования, проведенного Kinder совместно с Ipsos, довольно обнадеживающие: счастливые моменты, которые дети разделяют со своими родителями, так же значительны для здорового становления их личности, как и серьезные инвестиции в их образование и благополучие.

Александр Покрышкин, известный детский психолог и специалист по современному отцовству, прокомментировал результаты исследования Kinder Barometer так: «Воспитание детей совсем не изобилует точными ответами и своевременной обратной связью. Во многом мы опираемся на собственный опыт и интуицию. Исследование помогает лучше понять ценности современных родителей и их самоощущение, увидеть то, как дети чувствуют себя в отношениях с нами и что важно им. Уверен, что эта информация может оказаться ценной для многих мам, пап и их детей».