Жена Аршавина подала на футболиста заявление в ФСБ

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина подала заявление в ФСБ, пишет РИА Новости. Женщина утверждает, что по отношению к ней супруг проявлял противоправные действия.

Ранее она подавала заявление в полицию. Алиса утверждает, что Аршавин вместе с незнакомыми людьми отобрал у нее машину, а потом грозил ей тюрьмой, если она не вернет ему деньги, которые он сам ей дал.

Если правонарушения со стороны спортсмена подтвердятся, что Аршавина могут признать виновным по нескольким уголовным статьям.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У пары есть общий ребенок. Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруги больше не живут вместе и намерены развестись. По слухам, футболист оставил семью ради отношений с 21-летней сотрудницей российской авиакомпании