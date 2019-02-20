В России впервые за шесть лет снизилось число заразившихся ВИЧ

Впервые с 2013 года в России снизилось число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщают, что 2018 году ретровирусом заразились 86,5 тысячи человек — на 2,1 тысячи меньше, чем за год до этого.

Но при этом число новых выявленных случаев ВИЧ выросло за 25 % за шесть лет. Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что эпидемия ВИЧ в России продолжается, а снижение на 2 % — статистическая погрешность.

В ноябре 2018 года Россию назвали лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. На страну приходится 65 процентов всех новых случаев в регионе.