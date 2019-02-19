Жители России смогут увидеть суперлуние

С 19 на 20 февраля в России можно было наблюдать Суперлуние. Еще один шанс посмотреть на природное явление будет в ночь с 19 на 20 февраля. Это суперлуние — последнее в 2019 году.

Спутник Земли делает оборот вокруг планеты за месяц, и всё это время расстояние между ними меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров. Суперлуние появляется тогда, когда полнолуние происходит меньше чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты.

В такие моменты спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.