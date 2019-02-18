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Петербург вошел в тройку регионов России с самым высоким качеством жизни

Специалисты подготовили седьмой рейтинг качества жизни в регионах России. В первую тройку попали Москва, Петербург и Московская область, которые занимают лидирующие позиции уже несколько лет подряд. 

После тройки победителей следует Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. Ленинградская область заняла 11 место. 

При составлении списка аналитики учитывали 70 различных факторов, в том числи развитость инфраструктуры и условия жизни. 

Несмотря на качество жизни, в рейтинге уровня зарплат Петербург не вошел в первую десятку. 


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