Петербург вошел в тройку регионов России с самым высоким качеством жизни

Специалисты подготовили седьмой рейтинг качества жизни в регионах России. В первую тройку попали Москва, Петербург и Московская область, которые занимают лидирующие позиции уже несколько лет подряд.

После тройки победителей следует Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. Ленинградская область заняла 11 место.

При составлении списка аналитики учитывали 70 различных факторов, в том числи развитость инфраструктуры и условия жизни.

Несмотря на качество жизни, в рейтинге уровня зарплат Петербург не вошел в первую десятку.