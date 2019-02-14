В Петербурге планируют вакцинировать от кори 16 тысяч жителей

В Петербурге собираются дополнительно вакцинировать от кори 16 тысяч жителей, сообщает глава Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Она отмечает, что пока речь не идет об эпидемии — на сегодняшний день в городе зарегистрировано восемь заболевших. Очаг болезни находится в пределах одного дома во Фрунзенском районе. Первый заболевший привез корь из отпуска в Китае, но слишком поздно обратился к врачам и успел заразить окружающих.

Единственный способ профилактики болезни — вакцинация. В петербургских больницах есть около 5000 доз из 170 тысяч заказных, но уже скоро приедет новая поставка. Медики собираются пересмотреть поставленные ранее метотводы от прививок, а всех отказавшихся от вакцины будут уговаривать всё-таки сделать её.

«Собака.ru» объясняет, как проявляется корь, где ее можно подхватить и как защитить себя от этой болезни.