Ботанический сад продлит часы работы 14 февраля

Ботанический сад решил поздравить петербуржцев с 14 февраля и продлить часы работы субтропического маршрута в этот день. Последняя экскурсия начнется не в 16:30, а в 19:30.

«Субтропический маршрут был выбран как самый романтический. На экскурсии можно будет увидеть цветение морозников, цикламенов, ранних азалий и удивительное разнообразие японских камелий, которые сейчас на пике цветения», — рассказали в пресс-службе Ботанического сада.

В День Святого Валентина посетители смогут получить «сдвоенные» билеты со скидкой. При этом пара может быть любой: две девушки, двое мужчин, мама с бабушкой и т.д.

Ранее стало известно, что Ботанический сад открыл магазин, где посетители могут купить алоэ, банан, бегонию, жасмин, пальмы и папоротники.