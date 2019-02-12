В Петербурге появился новый мем — большой грязный сугроб. Его превратили в Эверест, айсберг из «Титаника» и «Горбатую гору»

В Петербурге появился новый мем — большой грязный сугроб. Всё началось с того, что в Twitter-аккаунте «министерство не твоих собачьих дел» кучу снега сравнили с Эверестом.

Если бы не Александр Дмитриевич Беглов, я никогда бы не увидел Эверест вблизи! #Петербург #беглов pic.twitter.com/POIK7LoiAv

Затем пользователи начали добавлять к сугробу героев мультфильмов «Диснея», фильма «Властелин колец», превратили снег в «Горбатую гору» и айсберг из «Титаника».

А когда вернут реагенты, оно будет ещё и солёное pic.twitter.com/07sjXB2MFF

В январе врио губернатора Александр Беглов отчитывал чиновников за плохую уборку улиц и заявил, что раздаст им всем по лопате со своим именем. Так появился мем «Лопата Беглова». К сожалению, лопаты не помогли и город до сих пор покрыт снегом и льдом, петербуржцы получают травмы, двое погибли.

«Собака .ru» собрала все, что известно на данный момент о ситуации: от пикетов и петиций за отставку Беглова до дирижеров, убирающих улицы самостоятельно.