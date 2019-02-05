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Петербургский программист с ДЦП зачитал рэп через синтезатор речи

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов зачитал рэп по свою биографию. Трек он записал с помощью речевого синтезатора. 

Внимание: в видео есть нецензурная лексика

 

В прошлом году  20-летний программист стал номинантом World Summit Awards – престижной премии ООН. Его отметили за программы синтезации речи LINKa, которые помогают таким людям, как и он сам — не имеющим возможности общаться с окружающими из-за ДЦП, аутизма или инсульта. 

Кроме программирования Иван занимается спортом и даже получил серебряную медаль в чемпионате России по бочча (паралимпийский вид спорта, похожий на боулинг и петанк). 

«Собака.ru» поговорила с Иваном о детстве, принятии себя, сдаче ЕГЭ, сексе и религии. Бакаидов, которым мы безгранично восхищаемся, на личном примере доказывает: если ты не говоришь, это еще не значит, что тебе нечего сказать. 

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Автор: sobaka
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