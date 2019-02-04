Ozon больше не будет бесплатно доставлять товары

Онлайн-ретейлер Ozon отказался от бесплатной доставки. Теперь она доступна только по подписке Ozon.Premiu. Также выросли тарифы на разные виды доставки.

Раньше доставка по предоплате в фирменные постаматы Ozon была бесплатной, но существовала возможность доплатить 99 рублей за курьерскую доставку. Теперь это стоит 299 и 399 рублей соответственно.

«Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели. Наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы. А вот доставка при таком подходе тарифицируется отдельно, и это честно, поскольку интернет-площадка собирает заказы, обрабатывает их и доставляет конечному клиенту», — говорит генеральный директор компании Александр Шульгин.

Стоит подписка Ozon.Premium 1,6 тыс. рублей на полгода. Доставка бесплатная только для заказов дороже 3 тыс. рублей, в остальных случаях онлайн-ретейлер предусмотрел скидку 30% на обычную стоимость доставки.