Стало известно, сколько россиян готовы эмигрировать из страны

«Левада-центр» узнал у россиян про их желание переехать жить за границу. Оказалось, что 41 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет готовы выехать за рубеж на постоянное место жительства.

Всего эмигрировать готовы 17 % опрошенных. Число тех, кто «определенное не хочет переезжать за границу» — 61 %. Это максимальное число за последние семь лет.

Отмечается также, что у каждого пятого жителя России есть родственники или друзья, которые в последние два-три года переехали за границу. Социологи говорят, что эти данные стабильны на протяжении нескольких лет.