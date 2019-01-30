Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества. И оно очень убедительно!

Мошенники придумали новый способ выкрасть данные клиентов Сбербанка — людям звонят с официальных номеров организации. В основном их предупреждали о попытке списания средств с карты и под этим предлогом узнавали все данные банковских карт, CVV2-коды и кодовые слова.

Звонки поступали с номеров 900 и +7 (495) 500-55-50, которые указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка. Отмечается, что мошенники знали о клиентах практически всё: ФИО, паспортные данные, телефоны, остаток по счету, информацию о последних транзакциях. Некоторым людям перезванивали несколько раз.

Эксперты, которых опросило издание «Коммерсант», уверены, что такая осведомленность возможна только в одном случае — если представители банка сами предоставили мошенникам данные. Также утверждается, что покупка данных возможна через Telegram-канал: информация о наличии счета в банке — 99 рублей, , полный номер банковской карты ― 2,5 тысячи рублей, кодовое слово — 8−10 тысяч рублей, паспортные данные — 5−6 тысяч рублей.

Факт мошеннических звонков в Сбербанке признали и намерены разобраться в случившемся. Пока что клиентам советуют проверять подозрительные звонки и самостоятельно перезванивать в банк.