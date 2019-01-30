В Петербурге ограничат проезд транспорта с «грязным» выхлопом

Правительство России намерено постепенно вводить запрет на транспортные средства с «грязным» выхлопом — соответствующие документы по Москве и Петербургу разработают до 4 марта. Скорее всего, речь будет идти только о грузовиках.

«Многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта — грузовиков и больших межрегиональных автобусов,— заявили во вторник вечером в департаменте транспорта Москвы, комментируя проект.— Для легкового транспорта нужно разрабатывать отдельные решения, особенно для тех, у кого автомобиль — единственный способ передвижения, например маломобильных граждан».

Такие меры направлены на снижения загрязнения воздуха в крупных городах. Стоит отметить, что ограничения по экологическому классу у грузовиков есть давно. А вот для легковых автомобилей эти разграничения и запреты обсуждаются уже больше 10 лет.

Эксперты уверены, что запрет на «грязный» выхлоп— это удар на самым бедным слоям населения, которые не могут себе позволить другие авто.

Эксперты уверены, что запреты в итоге коснутся владельцев легковых машин. «Идея крайне опасная, она закончится полным запретом въезда этого транспорта в Москву. Людям будут поставлены препоны для пользования собственными транспортными средствами, купить новый автомобиль у этой категории населения нет никакой возможности. Их будут принуждать отказаться от транспортных средств вообще. Начинать государству нужно с себя — с муниципального автотранспорта, который зачастую не соответствует никаким экологическим нормам», — говорит зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков