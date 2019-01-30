Apple опустит цены на смартфоны в России из-за слабого рубля

Apple уменьшит цены на смартфоны в ряде стран, где наблюдается ослабление национальных валют по отношению к доллару. Об этом сообщил глава корпорации Тим Кук.

Аналитики компании проанализировали «макроэкономические условия на некоторых рынка». После этого Apple решила вернуть на места прошлогодние цены. Это необходимо, чтобы повысить объем продаж.

Это второй случай на 12 лет, когда компания снижает стоимость на флагманские смартфоны. Представители компании не говорят конкретно, в каких странах будут снижены цены, но национальные валюты ослабли к доллару в России Турции и Бразилии

Ранее сообщалось, что Apple второй раз за полгода сократит производство новых iPhone.