Петербуржец получил «Порно-Оскар» за лучшую сцену втроем

Порноактер из Петербурга Алексей Маетный получил награду AVN Awards, которую дают за достижения в индустрии.

Маетный снимается под псевдонимом Маркус Дюпри. В этом году он получил премию в номинации «Лучшая сцена втроем».

В 2018 году актер победил сразу в четырех номинациях: за «лучшую мужскую роль», «лучшую сцену анального секса», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену группового секса».

Александр Маетный родился в Петербурге, учился на факультете международных отношений в Институте экономических связей, экономики и права. Затем переехал жить в Сан-Франциско. Женат на Лус Абреу — также актрисе из фильмов для взрослых, известной под псевдонимом Бриджит Би.

В интервью «Собака.ru» Алексей рассказал о детстве на «Нарвской», строгой маме и бабушке и о том, как главной мотивацией для него стала несчастная любовь.