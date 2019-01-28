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Музеи, Мариинка и икра: что Мария Шарапова делает в Петербурге

Теннисистка Мария Шарапова прилетела в Петербург из Австралии, чтобы поучаствовать в турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy, первый этап которого стартует 28 января. Девушка приехала на несколько дней раньше, чтобы насладиться городом.

К Марии присоединился ее молодой человек Александр Гилкс. Вместе пара посетила Мариинский театр и попробовала там бутерброды с красной икрой. Спортсменка сходила в Эрмитаж и отвела Александра в ресторан русской кухни. 

 

Пока Мария готовится к предстоящему турниру, Гилкс посетил музей «Фаберже» , погулял по замерзшей Неве и сходил в любимый петербургский бар. Александр учился в Петербурге и неплохо знает русский язык, а также хорошо знаком с культурой России. 

 


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