Музеи, Мариинка и икра: что Мария Шарапова делает в Петербурге

Теннисистка Мария Шарапова прилетела в Петербург из Австралии, чтобы поучаствовать в турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy, первый этап которого стартует 28 января. Девушка приехала на несколько дней раньше, чтобы насладиться городом.

К Марии присоединился ее молодой человек Александр Гилкс. Вместе пара посетила Мариинский театр и попробовала там бутерброды с красной икрой. Спортсменка сходила в Эрмитаж и отвела Александра в ресторан русской кухни.