Петербург оказался самым толерантным к ЛГБТ-сообществу городом в России
Петербург признали самым толерантным по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества городом России. Собственное исследование провело агентство Zoom Market.
Участников опроса спрашивали, как они относятся к сексуальным меньшинствам и есть ли у них друг или знакомый, который причисляет себя к ЛГБТ-сообществу. Опросить удалось 2400 человек из 20 городов России.
Вот как выглядит рейтинг:
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Москва
- Воронеж
- Краснодар
- Калининград
- Иваново
- Нижний Новгород
- Тамбов
- Волгоград
- Самара
- Владивосток
- Томск
- Ростов-на Дону
- Омск
- Екатеринбург
- Пермь
- Саратов
- Челябинск
- Казань
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