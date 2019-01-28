Петербург оказался самым толерантным к ЛГБТ-сообществу городом в России

Петербург признали самым толерантным по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества городом России. Собственное исследование провело агентство Zoom Market.

Участников опроса спрашивали, как они относятся к сексуальным меньшинствам и есть ли у них друг или знакомый, который причисляет себя к ЛГБТ-сообществу. Опросить удалось 2400 человек из 20 городов России.

Вот как выглядит рейтинг:

