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Петербург оказался самым толерантным к ЛГБТ-сообществу городом в России

Петербург признали самым толерантным по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества городом России. Собственное исследование провело агентство Zoom Market.

Участников опроса спрашивали, как они относятся к сексуальным меньшинствам и есть ли у них друг или знакомый, который причисляет себя к ЛГБТ-сообществу. Опросить удалось 2400 человек из 20 городов России. 

Вот как выглядит рейтинг:
 

  1. Санкт-Петербург 
  2. Новосибирск 
  3. Москва
  4. Воронеж 
  5. Краснодар 
  6. Калининград 
  7. Иваново 
  8. Нижний Новгород 
  9. Тамбов 
  10. Волгоград 
  11. Самара 
  12. Владивосток 
  13. Томск 
  14. Ростов-на Дону 
  15. Омск 
  16. Екатеринбург 
  17. Пермь
  18. Саратов
  19. Челябинск
  20. Казань

 

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