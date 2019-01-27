КГИОП показал архивные плакаты времен Великой Отечественной войны

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовал подборку архивных плакатов времен Великой Отечественной войны. Среди них — работы участников объединения «Боевой карандаш», сформированного еще в декабре 1939 года, во время советско-финской войны.

Во время Второй Мировой войны ленинградские художники продолжали свою творческую деятельность даже в условиях блокады. Важное место в их творчестве занимало участие в агитационно-пропагандистской работе — создании плакатов, агитационных лубков и открыток, сотрудничество с городскими и войсковыми газетами, изготовление средств наглядной агитации.

Творческое объединение «Боевой карандаш» выпускало одноименные сатирические листки до 1940 года — тогда выпуск плакатов был прекращен в связи с завершением советско-финской войны. Однако объединение вновь возобновило свою работу в 1941 году уже в рамках других военных действий — Великой Отечественной войны.