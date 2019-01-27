КГИОП показал архивные плакаты времен Великой Отечественной войны
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовал подборку архивных плакатов времен Великой Отечественной войны. Среди них — работы участников объединения «Боевой карандаш», сформированного еще в декабре 1939 года, во время советско-финской войны.
Во время Второй Мировой войны ленинградские художники продолжали свою творческую деятельность даже в условиях блокады. Важное место в их творчестве занимало участие в агитационно-пропагандистской работе — создании плакатов, агитационных лубков и открыток, сотрудничество с городскими и войсковыми газетами, изготовление средств наглядной агитации.
Творческое объединение «Боевой карандаш» выпускало одноименные сатирические листки до 1940 года — тогда выпуск плакатов был прекращен в связи с завершением советско-финской войны. Однако объединение вновь возобновило свою работу в 1941 году уже в рамках других военных действий — Великой Отечественной войны.
Плакаты «Боевого карандаша» отличались значительным разнообразием. Они выполнялись в традициях лубка, народной патриотической картинки. Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено 103 номера «Боевого карандаша» общим тиражом около 2 миллионов экземпляров. КГИОП опубликовал часть из них — на каждом из агитлистов виден порядковый номер выпуска. 49 листов, выпущенных в период с 1941 по 1943 год, появилось на сайте комитета — они были переданы в дар Инспекции по охране памятников в 1945 году Ленинградским отделением Союза советских художников.
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры также опубликовал фотографии маскировки куполов церквей и шпилей исторических зданий, укрытия городских монументов и парковой скульптуры, проведения срочных противоаварийных работ в дни блокады Ленинграда. Все обнародованные материалы были приурочены ко Дню 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.
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Укрытие памятника Николаю I на Исаакиевской площади. 1941 год. Фотограф Величко М.А. Фото: КГИОП
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Ремонт чехла на шпиле здания Адмиралтейства выполняет верхолаз О.А.Фирсова. Лето 1942 года. Фотограф Могилевский. Фото: КГИОП
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Маскировка главного купола Никольского собора. Подъем на главку. Июль 1942 года. Фотограф Давыдов С.Н. Фото: КГИОП
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