В Германии считают, что памятные мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда, превратились в торжество, хотя данное событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию. По их мнению, «танцы на костях» ведут к оправданию смерти и упрощению произошедшего.

Германская журналистка Сильке Бигальке заявила, что недоумевает по поводу происходящего в Санкт-Петербурге в эти дни. Военный парад, который пройдет в Северной столице 27 января, по ее мнению, похож на «танцы на костях». Ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung. «В очередной раз власти отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти», — написала Бигальке.

Она также вспомнила, что, после разгрома фашистской армии, обе стороны предпочли не вспоминать о блокаде Ленинграда как о геноциде его жителей. Вместо этого жертвы стали героями, которые мужественно сопротивляются врагам. «О том, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало известно только в 90-е годы». — уточнила журналистка.

Сильке Бигальке признает чудовищность блокады и считает его ужасным преступлением вермахта, но при этом не согласна с современной героизацией жертв геноцида — она ведет к оправданию смерти и упрощению произошедшего и может быть опасна. При этом честное освещение происходящего в СССР породило бы вопросы о возможностях властей что-то исправить или предотвратить катастрофу. Она также напомнила, что выжившие жители блокадного Ленинграда и их близкие все чаще вспоминают то ужасное время не в день снятия блокады, а в день ее начала — 8 сентября.