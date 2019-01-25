Депутат предложил россиянам прожить один день на хлебе и воде, как в блокаду

Башкортастонский депутат Госдумы от «Единой России» Ильдар Бикбаев предложил россиянам прожить один день, питаясь только блокадной нормой хлеба в 125 грамм и водой. Это необходимо для того, чтобы лучше понимать «эмоциональное состояние людей во время войны», — поясняет Бикбаев.

В хлебопекарне города Бирска уже испекли 12 тысяч порций хлеба по рецепту, аналогичному тому, который использовался в 1941 году в Ленинграде. Исключили только обойную пыль.