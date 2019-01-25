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Депутат предложил россиянам прожить один день на хлебе и воде, как в блокаду

Башкортастонский депутат Госдумы от «Единой России»  Ильдар Бикбаев предложил россиянам прожить один день, питаясь только блокадной нормой хлеба в 125 грамм и водой. Это необходимо для того, чтобы лучше понимать «эмоциональное состояние людей во время войны», — поясняет Бикбаев. 

В хлебопекарне города Бирска уже испекли 12 тысяч порций хлеба по рецепту, аналогичному тому, который использовался в 1941 году в Ленинграде. Исключили только обойную пыль. 

 

  • Фото: bashinform.ru

 

25 и 26 января выпеченный хлеб раздавали порциями по 125 грамм жителям Башкортостана на  мероприятии «Блокадный хлеб». А 27 января Бикбаев собирается приехать в Петербург и передать хлеб руководству города в Пискаревском мемориальном комплексе.


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