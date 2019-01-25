Рейс Петербург-Якутск задержали на шесть часов из-за скользкой полосы

Рейс Петербург-Якутск авиакомпании «Якутия» задержали как минимум на шесть часов из-за скользкой полосы.

Из онлайн-табло в аэропорту Пулково следует, что ориентировочный вылет состоится в 23:00. Изначально он должен был состоятся в 17:00. На самолет приобрели билеты 140 пассажиров.

«Борт утром 25 января летел в Якутск, но не смог приземлиться из-за низкого коэффициента сцепления и ушел на запасной аэродром в Нерюнгри», – уточнил представитель авиакомпании.

Из-за позднего прибытия самолета в Пулково также задержан рейс в Париж авиакомпании AirFrance.