Россиян предупредили о повышении цен на хлеб

Из-за повышение стоимости пшеницы в России вырастут цены на хлеб, заявили в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Рост составит 6-7 %.

Вместе с ценами на зерно во всех регионах страны выросли и цены на муку, которая составляет треть себестоимости хлеба. По сравнению с январем 2018 года цены на пшеничную муку выросли на 30 %, а пшеница хлепопекарных сортов подорожала на 40 %.



Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как пройдет переговоры производителей с торговыми сетями и региональными органами власти. «Точные размеры повышения мы сможем понять ближе к марту текущего года», — говорят в «Руспродсоюзе».

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозировал повышение цен на социально значимые товары в конце 2018 года. В среднем цена на хлеб, свинину, молоку, сахар вырастет на 4-11%.

Больше всего подорожает сахар — на 11%. Цены на молоко вырастут на 6,1%, хлеба — на 5,9%, свинины — 4,3%, яиц — 4,2%.