В Петербурге хотят ввести штраф за ложные надписи «эко» и «био» на товарах

Петербургские депутаты хотят штрафовать производителей, которые продают обычные товары под видом экологически чистых. Соответствующий законопроект разработали Денис Четырбок и Мария Щербакова.

По их словам, в России с каждым годом становится всё больше людей, которые придерживаются здорового питания и готовы переплатить на натуральную косметику и полезные продукты. Но различные исследования не раз доказывали, что иногда под видом «эко» и «био» скрывается фальсификат.

«Любой покупатель, который пришёл в магазин, хочет натуральных и безопасных продуктов, но из-за хитрых уловок и подводных камней нерадивых производителей это желание не всегда осуществимо. Гринвошеры довольно часто фальсифицируют экомаркировки, штампуют их без оглядки на контролирующие органы и тем самым обманывают огромную армию сторонников экологически чистых продуктов», – заявил Четырбок.

Согласно новому документу, штрафы за подобное правонарушение будут составлять от 3000 до 5000 для физических лиц, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для фирм.

Инициативу предварительно оформили на заседании комитета по законодательству 25 января.