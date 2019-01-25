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В Петербурге хотят ввести штраф за ложные надписи «эко» и «био» на товарах

Петербургские депутаты хотят штрафовать производителей, которые продают обычные товары под видом экологически чистых. Соответствующий законопроект разработали Денис Четырбок и Мария Щербакова. 

По их словам, в России с каждым годом становится всё больше людей, которые придерживаются здорового питания и готовы переплатить на натуральную косметику и полезные продукты. Но различные исследования не раз доказывали, что иногда под видом «эко» и «био» скрывается фальсификат. 

«Любой покупатель, который пришёл в магазин, хочет натуральных и безопасных продуктов, но из-за хитрых уловок и подводных камней нерадивых производителей это желание не всегда осуществимо. Гринвошеры довольно часто фальсифицируют экомаркировки, штампуют их без оглядки на контролирующие органы и тем самым обманывают огромную армию сторонников экологически чистых продуктов», – заявил Четырбок.

Согласно новому документу, штрафы за подобное правонарушение будут составлять от 3000 до 5000 для физических лиц, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для фирм. 

Инициативу предварительно оформили на заседании комитета по законодательству 25 января. 


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