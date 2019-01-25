В России предложили ввести платную регистрацию всех мобильников
Совет Федерации подготовил законопроект, согласно которому платным становится регистрация всех устройств, работающих в сотовых сетях — от мобильного до счетчиков ЖКХ.
Автором документа стала Людмила Бокова, первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Она предложила ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года.
Стоимость регистрации не должна превышать 100 рублей, поясняет Бокова. Операторов сотовой связи обяжут блокировать незарегистрированные устройства.
Под действие закона не попадут роумеры — въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.
Принятие этого закона должно решить проблему краж мобильных устройств, помочь в идентификации террористов и бороться с ввозом контрафакта.
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