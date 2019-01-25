В России предложили ввести платную регистрацию всех мобильников

Совет Федерации подготовил законопроект, согласно которому платным становится регистрация всех устройств, работающих в сотовых сетях — от мобильного до счетчиков ЖКХ.

Автором документа стала Людмила Бокова, первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Она предложила ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет с 1 февраля 2020 года.



Стоимость регистрации не должна превышать 100 рублей, поясняет Бокова. Операторов сотовой связи обяжут блокировать незарегистрированные устройства.

Под действие закона не попадут роумеры — въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Принятие этого закона должно решить проблему краж мобильных устройств, помочь в идентификации террористов и бороться с ввозом контрафакта.