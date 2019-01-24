Бытовой раб: почему мужчины хотят, чтобы их заставляли убираться

Бытовые рабы — это люди, которые получают удовольствие от мытья полов и уборки. Корреспондент «Собака.ru» опробовала роль госпожи и поговорила с психологом, сексологом и психиатром о желании подчиняться.

Сейчас в социальной сети «ВКонтакте» существуют десятки сообществ с названием «Фемдом», посвященных женскому доминированию над мужчинами. Их девизы: «Запомни. Твое положение всегда снизу!», «Женщины правят миром», «Здесь власть в Женских руках, а мы Их жалкие рабы!». Численность таких групп в среднем 30-40 тысяч участников. Иногда БДСМ-игры перетекают в обычную жизнь – тогда сабмиссив передает права на себя не только в постели, но и, например, в быту. Поэтому сегодня мужчины становятся бытовыми рабами, готовыми драить квартиры взамен на ощущение быть униженным – смахивает на клининговое агенство, но только за это вы не платите деньги. Встреча с рабом Один из таких бытовых рабов часто писал моей подруге с просьбой служить ей. Я взяла у нее контакты и решила воспользоваться его услугами, чтобы разобраться в этом явлении. –Привет. Ты работаешь бытовым рабом? – Здравствуйте, Госпожа, простите, я бесплатно все. Я бытовой раб, готовый выполнять все, что прикажут. Я решила долго не церемониться, поэтому строго написала, что хочу, чтобы завтра он пришел и убрал мне квартиру. Прежде чем впустить раба к себе домой, необходимо было подготовиться: позвать кого-нибудь в гости для безопасности; составить список дел, которые раб должен выполнить; настроиться играть роль госпожи; и, конечно же, придумать, что делать, в случае, если он окажется маньяком. Изучив «Фемдом» и другие сообщества о рабах и госпожах, я нашла «Кодекс поведения раба». Вот основные правила, изложенные в нем: «1. Я — раб, а это значит, что я — никто, я — вещь, принадлежащая Госпоже. Я не имею своей личности, своего «я». Я всего лишь продолжение рук, воли и желаний своей Госпожи. Госпожа всегда права! 2. У меня нет тела — оно принадлежит моей Госпоже. Я всегда к Ее услугам, но никогда не посмею даже мечтать о роли и правах мужа, или даже любовника. Я для Нее только подстилка. 3. Если надо, я буду всем, даже плевательницей и унитазом. 4. У меня не может быть своих «желаний», «мнений» или «прав». 5. У меня нет тайн от Госпожи. Я весь открыт Ее взору, вниманию и желаниям. 6. У меня нет ничего: мои вещи, мое тело, мои мысли, моя жизнь мне не принадлежат. Госпожа может лишить меня всего, и я не буду роптать на Ее решение. 7. Благо Госпожи для меня всегда Высшая Цель. Я никогда не сделаю ничего, что может повредить Ей. Если будет нужно Госпоже — я пойду для нее на все. 8. Моя Госпожа может подарить меня на время любой другой Женщине, и я буду служить временной Госпоже так же, как постоянной. 9. Госпожа не несет за меня никакой ответственности, и не должна никак заботиться обо мне».

Мы договорились встретиться у моего подъезда. Он прислал свое фото, чтобы я знала его в лицо. Когда он подошел, я попросила его вывернуть карманы и показать сумку, чтобы удостовериться, что никаких опасных предметов у него нет. Он оказался чист. Его зовут Артем, он петербуржец, ему 40 лет. Он зажато стоял передо мной, неуклюже косолапя своими старыми кроссовками из 1990-х, и прятал глаза в пол, как провинившийся школьник. Полненький мужчина прижимал к груди ободранную тканевую сумку из «Ленты», в которой лежал ноутбук с модемом для раздачи интернета. Он забыл дома телефон, поэтому, чтобы быть на связи со мной, ему пришлось взять компьютер с работы. Чтобы не оставаться с Артемом наедине, я позвала в гости друга. Мы зашли в квартиру, и он спросил: «Извините, госпожа, у вас в доме нет мужчин?» – как выяснилось, он боится мужского присутствия. Пока раб развязывал кроссовки, я спрятала друга в гардеробной, где он и дожидался окончания эксперимента. Первое задание для раба было банальным – он должен был помыть полы. Краем глаза из другой комнаты я смотрела, как он пытается управиться со шваброй: – Госпожа, так должно быть? – Нет, ты сломал швабру. – У меня никогда не было такой швабры, простите, госпожа, я всегда руками обычно мою и на коленях – мне так привычнее. Извините, можно я так буду мыть? Я не настаивала, и он встал на четвереньки и пополз в ванную за ведром. Незнакомый сорокалетний мужик ползает на коленях по моей квартире, моет полы и через слово называет меня то «госпожой», то «хозяйкой» – как он к этому пришел? Как становятся рабами «Мне сложно ответить, когда именно я стал рабом, госпожа. Я с детства себя вещью ощущаю. Еще в садике я был тихим, скромным и очень послушным, уступал всем, подсознательно унижался. Мне кажется, я родился с желанием быть нижним, после чего стал постепенно формироваться как полноценный сабмиссив. В начальной школе я представлял себя рабом девушек, тогда меня начали унижать и уже сознательно ставили на колени. Говорят, дети жестоки, а я пользовался этим, лизал девочкам туфли, когда они приказывали. Мне нравится унижаться и никогда не казалось это странным и не кажется до сих пор. Родители развелись, когда я был ребенком, поэтому рос я с матерью, она хорошая, добрая, заботилась обо мне, я с ней до сих пор живу. Она не знает про мою сущность, да и я всегда старался скрывать это. Когда-то давно мама случайно увидела мою переписку с госпожой, на что промолчала и сделала вид, что ничего не было. С отцом я также общаюсь, думаю, он даже не догадывается о моих увлечениях. У меня нет высшего образования, но я пытался учиться на экономиста и обувщика. В итоге сейчас работаю в типографии подсобным рабочим, грузчиком и иногда в такси. На работе никто не знает о том, что я раб, но я слабохарактерный, поэтому все «ездят» на мне, скидывают на меня все задачи, на что я не в праве отказать, так как я рожден, чтобы выполнять приказы. У меня нет семьи, и заводить ее я не собираюсь. Я хочу служить рабом – для меня это главное в жизни. Госпожа, извините, что я так долго полы мою, я без хозяйки с 2014 года, давно практики не было».

Почти пять лет у раба Артема нет госпожи, предыдущие хозяйки находили его, а он их в интернете через «Фемдом» и другие подобные группы. Сейчас с поисками возникли проблемы: стало очень много виртуальных доминатрикс, в реальности же никто не хочет видеться. Поэтому Артем так распереживался из-за встречи с новой хозяйкой, что забыл про химическое средство для полов и помыл их простой водой. Пока он перемывал на четвереньках квартиру, я заваливала его вопросами и заставляла рассказывать о себе, что для него было непривычно, ведь большинство хозяек приказывали ему молчать. Мои же игры в госпожу закончились на фразе: «Спроси разрешения, прежде чем спросить». Опыт «Бытовой раб я с 2003 года, всего у меня было четыре хозяйки, каждой служил по надобности, когда вызовут: то каждый день, то раз в несколько месяцев. Меня называли «рабом без возраста», потому что я всегда готов быть нужным любой госпоже, несмотря на количество лет. Когда мне было 33, я был нижним для 21-летней девушки. Последняя хозяйка нравилась мне больше остальных – ее звали Елена, ей 30. Я служил ей на постоянной основе два года. Она отличалась тем, что была по-настоящему властной женщиной: била немножко, «золотой дождь» делала. Также разбиралась в теме БДСМ и ходила на специальные тусовки, сам же я на таких событиях никогда не был. Мне нравится БДСМ, но к интиму я равнодушен, у меня очень маленький сексуальный опыт. И я считаю, что раб не имеет право иметь сексуальную связь с госпожой. Только в том случае, если хозяйке захочется снять стресс. Я поздно лишился девственности – в 25 лет, всего у меня было две женщины. Я равнодушен к сексу, он не приносит мне радости, да и я в принципе очень застенчив. Мне приятно насилие по отношению ко мне, и если это все-таки касается интима, то меня привлекает принуждение и пассивность. Я всегда старался избегать людей своего пола, но один раз хозяйка приказала переспать с мужчиной. Я очень боялся и стеснялся, но вышло. Где-то даже понравилось. Елена иногда поощряла мою покорность: разрешала ночевать в туалете или на придверном коврике для обуви, даже позволяла делать массаж ног языком, что для бытового раба является высшей похвалой. Меня унижали по-разному, я готов принимать все: на меня какали, я вылизывал грязную обувь, передвигался по дому голый на четвереньках и всегда носил ошейник. Мне нравится то, что нравится госпоже. Я получаю удовольствие от того, что становлюсь вещью хозяйки. Она может забрать у меня деньги, их не так много, но я только рад отдавать. Ведь я обязан подчиниться. Бьют меня часто: пощечины, пинки, а когда я неправильно педикюр делал, то мне ногами по морде давали. Если честно, я боюсь сильной боли. Я нижний, но не мазохист, поэтому, когда были сильные удары, я молил о пощаде. Такое случалось, когда госпожа предпочитала большой страпон – мне это не особо нравилось, но приходилось терпеть. Я люблю унижения, но пару раз я всерьез просил позволения не выполнять приказы. Например, когда меня заставляли есть грязь с улицы или когда выгнали спать голым на морозе».

Быть госпожой или не быть 40-летний Артем помыл полы, посуду, кухонную столешницу, вынес мусор – он выполнил весь список моих заданий, после чего я надменно выдавила из себя: «Знаешь, ты очень долго мыл полы, сломал мне швабру. Я не знаю, нужен ли мне такой раб, как ты. Пошел вон!». Он молча послушался и ушел. На следующий вечер я получила от него сообщение: «Здравствуйте, Хозяйка. Мне было очень почетно служить Вам. Извините, что сломалась швабра, я просто побоялся спросить, как такой пользоваться. Простите покорно меня, Госпожа, если разрешите, я куплю новую или заплачу за нее. Я очень боялся, что Вы разгневаетесь на меня. Я волновался, поэтому медленно убирал, но зато всегда стараюсь все тщательно вымывать. Я готов подчиняться всему, что Вы скажете. Вы очень красивая, и мне почетно было служить Вам. Простите, если Вас отпугнули мои рассказы о том, как меня унижали. Но это была правда, поэтому не смел этого утаить от Вас. Госпожа, умоляю служить Вам. Всегда на коленях. Вы Божественны». (Орфография автора сохранена – прим. ред.) Я призналась Артему, что он первый раб, с которым я познакомилась, поэтому мне было интересно узнать у него, насколько я гожусь на роль госпожи. На что он ответил, что обо мне может сказать только хорошее и что не смеет судить меня, потому что я в любом случае буду правильной госпожой, потому что я — госпожа. Этот ответ соответствует «Кодексу поведения раба», как и соответствует то, что раб Артем больше не пишет мне и не навязывает свои услуги. Быть госпожой мне не очень понравилось, но, если честно, мыть полы мне не нравится больше.

Арина Грач Психолог-консультант, специалистка в области транзактного анализа. Говоря о причинах, по которым люди добровольно отдают себя в бытовое рабство, стоит рассматривать отдельно историю каждого «нижнего», ведь все случаи индивидуальны. Психологический анализ рассказа Артема говорит о проблемах в детско-родительских отношениях на самых ранних этапах развития личности: от 0 до 18 месяцев. В этот период ребенок приспосабливается к окружающему миру, подстраивается под родительское поведение с единственной целью – выжить и не быть брошенным. Младенец, оставшийся без заботы и внимания матери или фигуры, ее заменяющей, умрет. Поэтому новорожденному жизненно важно сформировать поведение, которое будет максимально эффективно для получения безопасности, ухода, эмоционального взаимодействия и тепла. Можно предположить, что Артем был тихим ребенком, не требующим слишком много внимания, редко заявляющим о себе. Возможно, мать откликалась на его требования негативно или несвоевременно. Таким образом, Артем принял решение, что единственный способ выжить – отказаться полностью от своих желаний и потребностей. В данном случае мы можем говорить об эмоционально холодной и равнодушной матери («Когда-то давно мама случайно увидела мою переписку с госпожой, на что она промолчала и сделала вид, что ничего не было»). Кроме того, бытовой раб упоминает о разводе родителей: мать могла быть полностью поглощена проблемами с мужем, поэтому ухаживала за новорожденным механически, не включаясь эмоционально. Так младенец принял для себя решение, что его нужды и желания не имеют никакого значения, как и он сам («Я с детства себя вещью ощущаю»), и единственный способ остаться в живых – это отказаться от своих чувств, полностью заменив их желаниями и чувствами матери. Стать удобным для нее, чтобы она от него не избавилась. Как бы странно это ни звучало, но такое поведение – это проявление любви к материнской фигуре, когда подчинение и отказ от себя – единственный способ быть принятым, чувствовать себя нужным. Далее Артем укрепляется в решении, что единственный способ сделать так, чтобы окружающие его заметили – во всем угождать. Сейчас, в свои 40, бытовой раб Артем, все еще психологически ребенок, надеющийся завоевать любовь и принятие окружающих через подчинение, о чем буквально кричат все упомянутые в тексте правила раба. Единственный известный ему способ взаимодействия с миром – выполнение приказов. Для изменения поведения Артема необходимо желание самого сабмиссива направить свою жизнь в социально приемлемое русло и четкое понимание цели. В данном случае будет уместна совместная работа психиатра, психолога, индивидуальные консультации и работа в терапевтической группе.

Наталья Фомичева Преподаватель сексологии, кандидат психологических наук, руководитель АНО «Русское общество психосоматики» Почему возникает связь между болью и возбуждением? Это нейрофизиологический механизм: у людей разное строение мозга. У некоторых центры, реагирующие на боль и сексуальное возбуждение, расположены очень близко, что является врожденной особенностью, как цвет глаз и рост. Также на формирование мазохистической установки влияет воспитание ребенка в раннем детстве. Например, если родители любящие и одновременно очень строгие, то есть они используют какие-то физические наказания, то в таком случае понятия боль и любовь склеиваются. В детстве у ребенка закладывается картина мира, поэтому в дальнейшем такие люди неосознанно интерпретируют любовь как наличие каких-то болевых воздействий. Также психоаналитики делают особый акцент на период приучения к горшку и кормлению. Если воспитывать ребенка в рамках этих физиологических функций, воздействуя каким-то физическим образом, то такая склейка боли и любви будет усиливаться. Безусловно, на наше сексуальное поведение влияет первый сексуальный опыт, который связан даже не с половым контактом, а с первым опытом мастурбации. Если подросток мастурбирует, просматривая при этом порно БДСМ характера, то вероятность того, что в будущем у него сформируется именно такой сексуальный сценарий, достаточна высока. Люди, которые относятся к категории бытовых рабов, далеко не всегда жертвы воспитания: совершенно необязательно наличие в семье строгой, деспотичной матери. Скорее всего, эти люди обладают целым комплексом: с одной стороны, у них есть определенная нейрофизиологическая предрасположенность, с другой – их опыт мастурбации в подростковом возрасте сцепился с мазохистическими переживаниями. В жизни диапазон сексуальной приемлемости крайне индивидуален, и в своих рамках жесток. Почему так происходит — наука не знает ответа. Если мы возьмем женщину и мужчину, каждый из которых испытывает удовольствие в контексте БДСМ-практик, то увидим, что среднестатистическая женщина будет иметь еще какие-то варианты сексуального удовлетворения. Мужчинам же в этом плане повезло меньше: если они получают удовольствие от одного сценария, то, как правило, другой им неинтересен. В современной сексологии БДСМ-практики не рассматриваются как отклонение от нормы и не являются грубым психическим нарушением. Это просто вариант сексуального поведения, пристрастия, который не нужно лечить. То, что это связано именно с бытом, мытьем полов, унитазов, уборкой дома — это культурный аспект среды. В Древней Греции существовала такая сексуальная особенность как пигманиолизм — влечение к статуям. Это было распространено, так как в то время статуй действительно было много. Домашние дела выполняет прислуга, человек, находящийся в подчиненной позиции, поэтому логично, что мазохистическая потребность находит свою реализацию в таком контексте.

Эдуард Басаев Врач-психиатр высшей категории, член Российского Общества Психиатров, сотрудник «Клиники неврозов имени академика И.П. Павлова». Виды взаимоотношений, описанные в статье, с научной точки зрения можно интерпретировать как садомазохистические. В основе таких стереотипов поведения может лежать возникновение условно-рефлекторной связи между чувством боли и половым возбуждением. Такие связи формируются обычно в детстве, в период полового созревания. Например, у мальчика, испытывающего влюбленность к объекту женского пола, который одновременно может являться источником агрессии, нервная система фиксирует два противоположных аффекта: сладострастие и боль, унижение. Если со стороны объекта влюбленности агрессивное поведение повторяется, то условный рефлекс закрепляется. И в дальнейшем объекты противоположного пола с агрессивным и властным поведением будут казаться более сексуальными такому молодому человеку. К грубой, холодной и доминантной особе у него будет возникать больший интерес. Недаром так ярко звучит эпизод со шваброй: предположу, что любые действия, вызывающие гнев доминирующей стороны, в данном случае будут только усиливать возбуждение. Мужчина, возможно, нарочно сломал швабру, а потом еще несколько раз упомянул, что сделал это, дабы испытать чувство вины и унижения. Одного-двух эпизодов из жизни недостаточно, здесь необходимо глубокое изучение семейных отношений в период формирования личности. Например, наличие мощной доминирующей, деспотичной фигуры женского пола в виде бабушки или матери в сочетании с безынициативным или отстраненным от воспитания ребенка отцом непременно будут формировать черты пассивности и подчинения. То же можно сказать о слишком тревожной и контролирующей матери. Подобные садомазохистические наклонности встречаются достаточно часто, хотя в силу социальных ограничений и табуированности темы редко озвучиваются и не носят такой гротескный характер, как в случае с бытовым рабом Артемом. Немалое число участников групп типа «Фемдом», объединившихся с товарищами по необычному влечению, только подтверждает данное предположение. А возможность проявлять садомазохистические наклонности виртуально и конфиденциально еще больше увеличивает количество посетителей таких ресурсов.