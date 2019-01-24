Правительство России поддержало законы о наказании за неуважение к власти

Правительство России одобрило пакет законопроектов о наказании за неуважение к влатси и распространение фейковых новостей, пишет «Интерфакс». Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Два недостающих для одобрения голоса депутатов были получены в ночь на 24 января. Уже сегодня Госдума рассмотрит четыре законопроекта в первом чтении.

Напомним, документы разработали и внесли на рассмотрение в конце 2018 года. Законы предусматривают введение ответственности за распространение информации «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к государству и его символам.

Такие публикации хотят приравнивать к хулиганству. Наказание — штраф от 1000 до 5000 рублей или арест до 15 суток. Так же будут поступать с теми, кто распространяет недостоверную информацию.

Изначально законопроекты раскритиковали представители Генеральной прокуратуры, Министерства цифрового развития и связи, Министерство юстиции и Роскомнадзор. Они указывали на отсутствие конкретики в формулировках авторов.

Но позднее Генпрокуратура изменило свое мнение и поддержала законы.