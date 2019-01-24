Впервые за десять лет население России сократилось

По предварительной оценке Росстата к 1 января 2019 года численность населения России составляло 146 млн 793,7 тыс. человек.

Прошлогодние данные —146 млн 880,4 тысяч человек. За год насаление страны сократилось почти на 86,7 тысяч, при том что в 2017 году оно выросло на 76,1 тысяч человек.

Последний раз такое сокращение наблюдалось в 2008 году, говорят эксперты. После этого фиксировался только рост население. Приток мигрантов больше не компенсирует естественную убыль населения.