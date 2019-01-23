Сбербанк снизит комиссии за переводы внутри банков

Сбербанк намерен постепенно снижать комиссии за денежные переводы физических лиц внутри своих территориальных банков. Постепенно их отменят полностью.

«Мы будем вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. Мы в начале прошлого года приняли решение о постепенном снижении до полной отмены», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что резко отменить комиссии сразу для всех банков непросто. Он не сказал, какой убыток понесет Сбербанк на изменении и отмене тарифов на межрегиональные переводы, но сумма, по его словам, будет большая.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк (ЦБ) и Министерство финансов проанализировали рынок денежных переводов физических лиц и заявили, что внутрибанковские межрегиональные комиссии недопустимы.

Сбербанк — монополист в области переводов. За первое полугодие 2018 года на Сбербанк пришлось 94% всех переводов, доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц ограничивается 66% и 45,5% соответственно.