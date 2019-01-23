В РАН признали, что присвоение патриарху Кириллу звание почетного профессора было ошибкой

Информация о том, что патриарху Кириллу и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоят звание почетного профессора — это ошибка. Сообщение об этом появилось на сайте РАН. Через несколько часов его удалили, но оно сохранилось в кэше.

Президиум РАН принес свои извинения патриарху Кириллу и Матвиенко за допущенную ошибку и выразил надежду на «продолжение плодотворного сотрудничества».

«В настоящее время готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся предоставления права РАН учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям», — говорилось в удаленном сообщении.

Напомним, присвоение званий должно было состоятся 22 января, но накануне голосование отменили. В Академии заявили, что намерены пересмотреть само понятие «почетный профессор РАН», которое уже не отвечает современным реалиям.

Ранее священнослужителя назвали большим популяризатором науки и на этом основании хотели присвоить ему звание.