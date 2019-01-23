СМИ: блокчейн-платформу на базе Telegram запустят в марте

В конце января Павел Дуров должен встретиться с инвесторами и представить платежную блокчейн-платформу TON на базе Telegram. В этот проект вложили $1,7 млрд.

Основную сеть Mainnet обещают запустить в марте, а весь февраль уйдет на поиски ошибок и доработки. Срок запуска этого проекта уже не раз переносили из-за «инновационной природы разработки».

В прошлом году Павел Дуров заявил, что собирается создать самую популярную криптовалюту в мире и сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard. Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел рассказал «Собака.ru», насколько осуществим этот план и почему в России выгоду от него получат в первую очередь наркоторговцы.