СМИ: блокчейн-платформу на базе Telegram запустят в марте
В конце января Павел Дуров должен встретиться с инвесторами и представить платежную блокчейн-платформу TON на базе Telegram. В этот проект вложили $1,7 млрд.
Основную сеть Mainnet обещают запустить в марте, а весь февраль уйдет на поиски ошибок и доработки. Срок запуска этого проекта уже не раз переносили из-за «инновационной природы разработки».
В прошлом году Павел Дуров заявил, что собирается создать самую популярную криптовалюту в мире и сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard. Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел рассказал «Собака.ru», насколько осуществим этот план и почему в России выгоду от него получат в первую очередь наркоторговцы.
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