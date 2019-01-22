Аналитики назвали самые востребованные профессии 2018 года

Минтруда России рассказал, какие профессии стали самыми востребованными в 2018 году. Оказывается, больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. Для сравнения: в 2017 году было 100 684 вакансии.

Для педагогов профессионального и дополнительного образования было размещено 100 834 вакансии (в 2017 году — 114 032), а для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление, (135 822 в прошлом году).

Специалисты считают, что для бухгалтеров это очень положительная тенденция.

«Если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учёт финансовых операций. Это говорит о том, что всё больше создаётся предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени», — объяснил профессор труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

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