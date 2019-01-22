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Сергей Шнуров посвятил стихи шпагатам Волочковой

Музыкант и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову за снимки, на которых она садится на шпагат. Он написал стихи, которые по  традиции выложил в своем Instagram.

 

«Кто талантом небогат,

Ну, а че такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, - мерси баку,

Ленточка на п****е.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки».

 

Анастасия Волочкова часто выкладывает фотографии, где она на шпагате. Она признается, что такие снимки «вызывают гораздо больший ажиотаж, чем другие фото».


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