Сергей Шнуров посвятил стихи шпагатам Волочковой
Музыкант и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров высмеял балерину Анастасию Волочкову за снимки, на которых она садится на шпагат. Он написал стихи, которые по традиции выложил в своем Instagram.
«Кто талантом небогат,
Ну, а че такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте ляжки.
На лице, - мерси баку,
Ленточка на п****е.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки».
Анастасия Волочкова часто выкладывает фотографии, где она на шпагате. Она признается, что такие снимки «вызывают гораздо больший ажиотаж, чем другие фото».
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