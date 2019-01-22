«Дикси» объединится с «Красное & Белое» и «Бристоль»

Сети магазинов «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию. Она станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России — первые два места занимают X5 Retail Group и «Магнит».

Половина (51 %) компании будет принадлежать Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, владельцам «Дикси» и «Бристоля». Оставшиеся 49 % перейдут владельцу сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову.

Сейчас компаниям «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» принадлежат 13 тысяч магазинов. Общая выручка трех сетей в январе — июне 2018 года оценивается в 312,7 миллиарда рублей, а за 2017 год — в 554,1 миллиарда рублей.

Напомним, в конце 2018 года работу сети «Красное & Белое» приостановили из-за обысков на складах и в главном офисе сети. Компанию подозревали в торговле контрафактом и неуплате налогов, но доказательства не были найдены.