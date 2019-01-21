Присвоение патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отменено

Российская академия наук отменила присвоение патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко званий почетного профессора РАН, пишет «Интерфакс». Церемония должна была состояться 22 января.

Вместо этого во вторник члены РАН обсудят необходимость актуализации звания «почетный профессор». Вице-президент академии Юрий Балега отметил, что положение о присвоении этого звания приняли еще 20 лет назад, и сегодня у многих есть сомнения, что оно отвечает современным требованиям.

О том, что патриарху Кириллу хотят присвоить звание почетного профессора РАН стало известно 18 января. В академии священнослужителя назвали большим популяризатором науки.

Напомним, священнослужитель уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».