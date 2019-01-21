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Петербургский художник Duran выпустил комикс про депутата и трансгендера

Анонимный петербургский художник Duran — автор одноименного паблика, выпустил комикс про депутата-гомофоба, который очень сильно похож на Виталия Милонова.  

По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка. 

 

Комикс называется Boku no Milo. Автор пишет, что это манга – читать справа налево, сверху вниз.

 

Ранее художник выпустил бумажную версию своего комикса «Бесконечная шутка», который он несколько месяцев выкладывал частями. Сюжет рассказывает о героях классического анекдота про русского, немца и француза, высадившихся на острове. Они понимают, что являются героями анекдота, и пытаются из него выбраться через огромный рот, который и является нарратором. 


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