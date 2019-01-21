Петербургский художник Duran выпустил комикс про депутата и трансгендера

По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка.

Ранее художник выпустил бумажную версию своего комикса «Бесконечная шутка», который он несколько месяцев выкладывал частями. Сюжет рассказывает о героях классического анекдота про русского, немца и француза, высадившихся на острове. Они понимают, что являются героями анекдота, и пытаются из него выбраться через огромный рот, который и является нарратором.