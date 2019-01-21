Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

Роскосмос решил сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту и «будущих лунных миссий», пишет ТАСС со ссылкой на источники в госкорпорации. Отбор будут вести в инициативном порядке, а не ждать, когда добровольцы запишутся сами.

Для женского отряда специалисты доработают скафандр «Орлан-МКС»: в него установят элементы экзоскелета, которые усилят руки космонавта. Это неоьходимо для выполнения тяжелых работ за бортом МКС.

Летом 2018 года завершился набор в космонавты, но ни одна женщина в отряд не попала. Это объяснили «особенностями менталитета» и нежеланием большинства женщин лететь в космос.

Только четыре женщины из СССР и России смогли совершить полеты — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. NASA за этот же период отправило в космос 47 женщин, то есть в 12 раз больше.