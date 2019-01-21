Роскомнадзор начал административные дела против Twitter и Facebook

Роскомнадзор начал производство административных дел против Facebook и Twitter. В ведомстве считают, что компании слишком формально подошли к требованию локализовать базы данных российских пользователей.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В декабре в Twitter и Facebook направили уведомления о необходимости соблюдать закон о хранении данных пользователей в России. Через месяц компании передали ведомству все необходимые документы.

Ранее появилась информация о том, что в России могут заблокировать поисковик Google. Ведомство уже оштрафовало корпорацию на полмиллиона рублей за неисполнение норм российского законодательства.

«Если штрафные санкции не возымеют действия на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России», – рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин.