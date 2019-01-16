Художницу проверят на педофилию из-за картины с обнаженной женщиной и одетым ребенком

Следственный комитет Петербурга проверит картину «Движение красоты» («Movimento di Belezza») художницы Милы Арбузовой. На полотне, созданном по мотивам картины Боттичелли «Рождение Венеры», изображена полностью обнажённая женщина, на которую дует феном одетый мальчик.

Женщину на картине Арбузова рисовала с феминистки Саши Черноусовой. «Картина-шутка, также затрагивающая феминистскую повестку – репродуктивный труд женщин, стандарты красоты, бодипозитив», — описывает художница свою работу.

Арбузова рассказала, что информация о жалобе в СК и вероятном возбуждении уголовного дела дошла до нее после ссоры с учеником из досугового центра для пенсионеров. Петербуржец не оценил такой способ борьбы за права женщин и рассказал о ее «сомнительном» творчестве следователям.

«Следственный комитет, как я поняла, стал пытаться подвести дело под растление малолетних и связать факты, что у меня есть эротические картины, картины с обнаженкой и что я преподавала», — говорит Мила.

В пресс-службе Следственного комитета изданию «Фонтанка» сообщили, что опасаться художнице «пока нечего». Доследственная проверка еще идет.